Finale, via alla pulizia (in notturna) della rete fognaria nel centro di Marina

Se da un lato si preparano opere ben più strutturali come il ripascimento a Varigotti per preparare già la spiaggia dell'anno prossimo, dall'altro, a partire da stasera (lunedì 20 settembre, ndr) e per circa 4 sere a partire dalle 23.30 circa, comincerà la pulizia più approfondita delle condotte fognarie del centro di Finalmarina, di difficile esecuzione durante il periodo clou del periodo di maggior afflusso turistico.