Coronavirus, in Liguria 79 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Numeri ancora in lieve calo, anche se il tasso di positività risale leggermente rispetto a ieri per il Covid in Liguria.

Sono 79 i nuovi positivi al Covid-19 oggi, a fronte di 3.617 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 4.182 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 45,78 pari al 2,1%.

Nel savonese sono stati 20 i nuovi positivi, rispetto ai 10 dell'imperiese, i 36 di Genova e gli 11 di Spezia. Calo anche tra i ricoverati e nessun decesso oggi in regione.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.611.258 (+3.617)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 654.360 (+4.182)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 112.124 (+79)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.401 (-40)

Casi per provincia di residenza

Imperia: 254 (-14)

Savona: 326 (-9)

Genova: 1.187 (-23)

La Spezia: 421 (-1)

Residenti fuori regione o estero: 44 (-2)

Altro o in fase di verifica: 169 (+9)

Totale: 2.401 (-40)

Ospedalizzati: 78 (-3); 4 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 13 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 25 (+2); nessuno (-) in terapia intensiva

San Martino - 14 (+1); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 18 (-); nessuno in terapia intensiva

Gaslini - 0

Asl 4 - 3 (-3); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-1); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.135 (-104)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 105.322 (+119)

Deceduti: 4.401 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1: 325 (+36)

Asl 2: 357 (-33)

Asl 3: 317 (-52)

Asl 4: 107 (+43)

Asl 5: 202 (-3)

Totale: 1.308 (+57)

Dati vaccinazioni 22/09/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.434.925

Somministrati: 2.114.234

Percentuale: 87%