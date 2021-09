Scuolabus: salgono a 12 i Comuni del savonese che affidano a Tpl Linea il servizio

Grazie al rafforzamento del parco mezzi, all’aumento del personale viaggiante e alla qualità dell’offerta per la mobilità di alunni e studenti, salgono a 12 i Comuni della provincia di Savona che hanno affidato a TPL Linea il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021-2022.

Sono: Alassio, Albissola Marina, Bergeggi, Boissano, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Loano, Stella, Vado Ligure e Varazze. Inoltre, per il Comune di Ortovero è in corso un servizio provvisorio, mentre per Finale Ligure TPL Linea sta affiancando l’ente comunale per la copertura di alcune corse scolastiche.

Dunque non solo il piano per il trasporto scolastico messo in atto con il ritorno in aula al 100% delle presenze, ma anche una fase di potenziamento dei servizi specifici riservati alle scuole primarie e secondarie del savonese.

Il servizio prevede l’utilizzo di mezzi dedicati al servizio scuolabus, da 26 fino a 34 posti complessivi, fermo restando la capienza massima consentita dell’80% in relazione alle misure anti-Covid: i bambini e i giovani studenti sono inoltre tenuti ad indossare la mascherina nel corso del tragitto e possono utilizzare un gel disinfettante presente all’interno del mezzo. Infine, come accade per tutto il parco mezzi di TPL Linea, i bus del servizio di trasporto sono interessati da quotidiane attività di sanificazione.

Il servizio di TPL Linea prevede il trasporto dei giovani alunni delle elementari e delle medie secondo gli orari stabiliti dalle scuole, dal lunedì al venerdì, garantendo anche i rientri pomeridiani previsti e stando alle direttive di scaglionamento per ingressi e uscite differenziate: la copertura delle corse include le frazioni e tutte le zone del comprensorio comunale.

“Il potenziamento del servizio di trasporto scolastico da parte di TPL Linea, che ha ulteriormente ampliato il suo raggio di azione in altri comuni del savonese, rappresenta un altro obiettivo raggiunto e che potrà avere ancora una ulteriore fase di ampliamento” affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Questo è stato possibile con investimenti e una organizzazione operativa elaborata grazie ai nuovi bus scolastici, ad un incremento degli autisti per le corse riservate alle scuole, oltre alla garanzia di massima sicurezza sanitaria e rispetto delle regole anti-Covid, assicurando così alle famiglie e a tutti gli alunni iscritti un trasporto sicuro, confortevole e puntuale, aderente ai bisogni delle varie classi”.

“Il servizio scuolabus comunale è e sarà, quindi, tra gli indirizzi aziendali su cui puntare e investire nell’ambito del complessivo trasporto scolastico del territorio provinciale” concludono il presidente Sacone e il direttore Ferrari Barusso.