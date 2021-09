Escavatore si ribalta a Garlenda: bambino di 5 anni in codice rosso al Gaslini

Soccorso persona nel pomeriggio odierno a Garlenda per un escavatore ribaltato. L'allarme è stato lanciato in via delle Rocche e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. Nell'incidente è rimasto coinvolto un bambino di 5 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi della Croce Bianca di Albenga, l'automedica e i carabinieri. Mobilitato anche l'elisoccorso Grifo. La dinamica è ancora in via di accertamento. A causare il ferimento del bambino pare sia stata una manovra fortuita della pala meccanica condotta dal padre.

Dopo le prime cure del caso, il piccolo è stato trasportato con l'elicottero in codice rosso al Gaslini di Genova. Sull'incidente sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma della radiomobile della Compagnia di Alassio.