Borgio Verezzi, domenica presentazione del libro "La Grande Guerra dai nostri inviati"

Domenica sera presentazione, ai "Giardini di Vale" di Borgio Verezzi, del nuovo libro del giornalista Pier Paolo Cervone. Si tratta del volume, il decimo per la casa editrice Mursia di Milano, intitolato "La Grande Guerra dai nostri inviati".

Dopo essersi occupato dal Maresciallo d’Italia Enrico Caviglia, dell’Ammiraglio Thaon di Revel, di tutti i generali (italiani e stranieri) nel volume i "Signori della Grande guerra", ora Cervone torna in trincea per raccontare come lavoravano, o potevano lavorare, i corrispondenti dal fronte. E’ un volume intrigante, sciolto, con la descrizione (vezzi, difetti, paranoie) dei più famosi giornalisti del periodo. Parliamo di Emilio Lussu, Paolo Monelli, Rino Alessi, Luigi Barzini, Guelfo Civinini, Arnaldo Fraccaroli, Ugo Ojetti.

Senza abbandonare la narrazione di quel periodo storico, l’autore inserisce il compito e il lavoro dei giornalisti all’interno di quel drammatico contesto. Per Cervone si tratta del decimo volume per Mursia. Sarà affiancato dal collega Paolo Poletti, già corrispondente da Parigi e poi a "La Stampa" di Torino. Inizio alle ore 19.