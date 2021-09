Massi cadono dalla parete di Capo Noli: Aurelia chiusa, vigili del fuoco mobilitati

AGGIORNAMENTO ORE 15: un fulmine caduto sul molo di Finalpia ha mandato in tilt una centralina, causando lo spegnimento del semaforo sulla Sp 45. Sul posto è stata mobilitata la polizia locale. Intanto il traffico su Finale è bloccato, in particolare tra la Sp 490, via Dante e la via Aurelia. Sull'autostrada A10 invece, sono segnalate code per 9 chilometri causa lavori nel tratto compreso tra Pietra Ligure e Spotorno, in direzione Savona.

---

Disagi alla viabilità lungo la via Aurelia a Capo Noli. Secondo quanto riferito, alcuni massi, causa maltempo, sono caduti lungo la carreggiata. Immediato è scattato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici dell'Anas. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

"Sono stati istituti percorsi alternativi: per i mezzi pesanti l'autostrada A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure, i mezzi leggeri sono deviati sulla Sp 45. Sul posto sono presenti le nostre squadre per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile" spiegano dall'Anas.

Disagi al traffico, in parte bloccato sulla strada delle Manie dove, nel territorio comunale di Finale, si trova un restringimento e il semaforo in prossimità del cantiere dell'ex colonia bergamasca. Ma anche in centro dove, alla chiusura della statale, si sta aggiungendo l'intensificarsi della pioggia.

La nota della Regione Liguria: "Franati questo pomeriggio sull'Aurelia a Capo Noli alcuni detriti lungo la carreggiata a causa del maltempo. Chiuso tratto in ambo le direzioni per permettere di liberare la zona e per accertamenti. Il sopralluogo ha evidenziato la presenza di diversi massi staccatisi dal costone e bloccati dalle reti contenitive".

Intanto, un fulmine caduto sul molo di Varigotti mandando in tilt una centralina che ha causato lo spegnimento del semaforo sulla sp45

AGGIORNAMENTI IN CORSO.