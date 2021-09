Don Soosai eletto vicario foraneo del levante

Don Silvester Soosai, parroco di Celle san Michele, Celle santa Maria Assunta e Sanda, è il nuovo vicario foraneo del levante savonese.

L’elezione è avvenuta nel corso della riunione di vicaria, avvenuta in questi giorni alla presenza del vescovo. Don Silvester prende il posto di don Alessio Allori, trasferito nella zona di Quiliano-Valleggia, e avrà il compito di coordinare pastoralmente la vicaria più estesa, comprendendo le parrocchie delle Albisole e Stelle, di Celle, di Varazze e di Cogoleto.

Domani, martedì 28 settembre alle ore 10 presso la parrocchia di san Pietro in via Untoria, si riunirà la vicaria di Savona per eleggere il nuovo vicario foraneo al posto di don Germano Grazzini, trasferito in questi giorni nelle Albisole. Anche a questa riunione parteciperà il vescovo Calogero Marino.