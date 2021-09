Funivie, i sindacati: “I lavoratori chiedono risposte. Il tempo è scaduto”

“È già passato quasi un mese dall’incontro del 9 settembre con le istituzioni in Provincia a Savona, ma sulla situazione di Funivie le OO.SS e i lavoratori non hanno avuto ancora nessun riscontro”. Ad affermarlo in una nota stampa le segreterie provinciali/territoriali FILT, FIT ,UILT.

“Il giorno successivo, nell’incontro con le OO.SS, il commissario aveva annunciato che i tempi per la ricostruzione sarebbero stati di circa 16/24 mesi, intendendo appaltare il lavoro di ricostruzione attraverso una gara europea e non con un affidamento diretto, come invece aveva programmato il commissario per la ricostruzione che lo aveva preceduto (ciò limiterebbe i tempi dell’intervento a circa 12 mesi)”.

“Nel mentre – spiegano - si avvicina pericolosamente la data in cui la società ha annunciato che avrebbe deliberato la messa in liquidazione della stessa con conseguente licenziamento collettivo di tutti i 70 lavoratori impiegati”.

“Il governo ha deliberato con la legge 106 la proroga della cassa integrazione per un anno, cassa integrazione che consentirebbe ai lavoratori la sicurezza reddituale fino al novembre 2022, ma adesso spetta all’azienda o l’eventuale commissario attivare velocemente la richiesta in Regione”.

“È evidente che l’attivazione della cassa integrazione e l’affidamento diretto dei lavori – concludono - darebbero ai lavoratori delle certezze reddituali e di continuità lavorativa, con la ricaduta positiva di limitare il tempo di fermo dell’infrastruttura e di conseguenza evitare che tempi troppo lunghi vadano a compromettere anche le altre parti della stessa. I lavoratori chiedono risposte, il tempo è scaduto”.