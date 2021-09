Cisano, sopralluogo di Giampedrone e Vaccarezza nelle aree colpite dall'incendio (FOTO)

Sopralluogo nel savonese su lcune criticità del territorio dell'assessore regionale alla Protezione Civile e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, accompagnato da Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria.

"Prima tappa a Cisano sul Neva - spiega Vaccarezza - Ad attenderci il sindaco Massimo Niero che ha consegnato alla Protezione civile della Regione Liguria, un attestato di ringraziamento per l'impegno con cui ha affrontato l'emergenza dell'incendio del 6 settembre".

A seguire il sopralluogo si è spostato sulle aree più colpite dalle fiamme che hanno devastato e resa instabile la collina.

"Una situazione che necessita al più presto una messa in sicurezza soprattutto della strada comunale che porta a Cenesi, strada intensamente trafficata - conclude Vaccarezza - L'impegno assunto è quello di dare, nel più breve tempo possibile, un risposta concreta alla comunità di Cenesi, che, in caso di allerta è costretta a percorrere un lungo percorso alternativo per raggiungere Cisano".