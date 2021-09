La lista "Condividere Calice" incontra la cittadinanza prima del voto per un bilancio e progetti futuri

" Sarà un’occasione per ricordare quanto realizzato in questi cinque anni e fare una panoramica su ciò che si vorrebbe realizzare nel prossimo mandato " spiegano i candidati.

Così la lista di maggioranza uscente, facente capo al sindaco Alessandro Comi, "Condividere Calice", unica concorrente alle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, si confronterà in due appuntamenti col territorio per tracciare insieme un bilancio e prospettare il futuro cittadino.

Ma, sottolineano, "sarà anche un momento utile per spiegare ancora una volta ai calicesi le normative previste nei casi in cui sia presente una sola lista come in un quest’occasione a Calice Ligure, per la prima volta negli ultimi vent’anni almeno". E' infatti necessario che venga raggiunto il quorum del 40% di votanti tra gli aventi diritto (tranne gli iscritti all'Aire) per validare l'elezione del sindaco e dell'intero Consiglio Comunale.

"Ci sarà anche spazio per ascoltare eventuali suggerimenti in merito a quanto percepito come utile per il paese e valutarne quindi la fattibilità" aggiungono.