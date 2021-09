Finale, sotto controllo il rogo sulle colline di Calvisio. In fiamme un ripetitore di telefonia (FOTO e VIDEO)

Sono state domate grazie a un ingente spiegamento di forze, di terra e anche aeree, le fiamme che nel pomeriggio hanno devastato un'area dalle dimensioni importanti sulle colline di Finale Ligure.

Il rogo si è scatenato intorno alle 16.30 a Calvisio in una zona ricca di orti e uliveti nei pressi del frantoio per cause ancora non ben accertate e in pochi minuti, spinto dalla forza del vento che soffiava sulla riviera finalese, è arrivato a coinvolgere anche una zona alle spalle di Finalpia, minacciando addirittura diverse abitazioni.

Oltre al personale dei Vigili del Fuoco con diverse squadre dal distaccamento finalese e non solo, tra cui la squadra boschi proveniente da Savona, impegnati sul posto i volontari Aib da Finale, Pietra, Calice, Spotorno e Bergeggi. Ma fondamentale è stato anche l'impiego degli elicotteri oltre che del Canadair.

Intorno alle 19.30 la situazione si è potuta definire sotto controllo. Sulla zona continua però il presidio in attesa di avviare le operazioni di bonifica.

Alcuni problemi però si stanno verificando nella zona per quanto riguarda la telefonia mobile. Le fiamme infatti hanno coinvolto un ripetitore che è quindi al momento fuori uso.