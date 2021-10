Flash mob a Savona, Iene Vegane a testa in giù per riprodurre la macellazione degli animali

Flash mob delle Iene Vegane a Savona. L'appuntamento è fissato per domenica 3 ottobre, alle ore 15.30, in piazza Calabresi in Darsena. La protesta sarà strutturata in modo da rappresentare il momento in cui l'animale viene sgozzato.

"Un attivista sarà appeso a testa in giù in modo da riprodurre l'animale appeso nel momento in cui gli viene tagliata la gola. Quando l'animale giunge al mattatoio è consapevole di ciò che gli sta per accadere perché, oltre che a sentire le grida dei propri simili, vede ciò che capita a quello del turno precedente" spiegano dall'associazione.

"Inoltre quando viene ucciso quest'ultimo è pienamente cosciente perché il sangue deve defluire tramite arterie e cuore pulsanti. Non di seconda importanza è l'impatto ambientale riguardo alle emissioni di gas serra, come metano e anidride carbonica, provenienti dall'allevamento e la distribuzione delle risorse primarie per attenuare il problema della fame del mondo" concludono dall'associazione.



Iene Vegane, costituitasi onlus di recente, è un’ Associazione di attivisti animalisti antispecisti vegani che impegnano tempo, energie e cuore per essere la Voce di chi non ha Voce. Il Gruppo, guidato da Alessandra DI Lenge e Paolo Diaz, è presente come Movimento dal 2016 ed è divenuto Associazione nel 2018. Le modalità del Gruppo sono decise, pacifiche e non violente, per cui non sono gradite ingerenze da parte di altre modalità di attivismo che vengono ritenute controproducenti. Ai partecipanti, si chiede di riflettere sui contenuti e decidere, in caso positivo, di impegnarsi per la crescita dell’Associazione. Le attività dell’ Associazione sono numerose: presidi e performance, proiezione del film Dominion, diffusione di video, indagini, veglie, cene benefit, raccolta firme, ecc. https://www.facebook.com/IeneVegane/.