Raddoppio biodigestore a Ferrania, Causa (Fit Cisl): "Finalmente nella nostra provincia si parla di nuove attività e assunzioni"

"Accogliamo con piacere sul nostro territorio l'arrivo di un'azienda strutturata come Iren. Due anni fa ha acquisito FG con i suoi 60 dipendenti circa, portando piano piano delle migliorie organizzative, come la trasformazione dei contratti in un solo accordo, quello di igiene urbano. Con noi ha fatto accordi sindacali per migliorare sia le condizioni di lavoro, sia il reddito dei lavoratori, cose che con l'azienda precedente non riuscivamo a fare. Inoltre, dopo un po’ di mesi, anche se in leggero ritardo, sono stati inseriti i nuovi spogliatoi (e mezzi d'opera) per i lavoratori, come è previsto l'arrivo a breve di nuovi camion".