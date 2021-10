Formazione, Rossetti (Pd): " L’assessora Cavo parla sempre della necessità di rispondere ai bisogni del mondo del lavoro, ma i fatti la smentiscono".

"I corsi di formazione continua per occupati e i corsi a voucher per disoccupati della Regione Liguria sono bloccati. Per gli occupati, dopo la finestra di gennaio, non sono ancora state attivate quella di giugno e tra poco si dovrebbe aprire quella di novembre, ma ancora tutto tace. Per i Voucher a catalogo per disoccupati e senza titolo di ingresso, cioè i corsi anche per chi è più in difficoltà, era tutto pronto, ma il catalogo non c'è. E’ sorprendente che i corsi di formazione continua e quelli per disoccupati siano fermi proprio nel momento in cui l'economia sta ripartendo e sarebbe stato fondamentale avere già formato e predisposto percorsi formativi per rafforzare le competenze e le professionalità di chi cerca lavoro ed ha più di 30 anni, e per chi vuole mantenerlo. La Regione informalmente fa sapere di ‘aver finito i fondi’ per finanziare la finestra di giugno e nulla si sa di quella di novembre: un evidente grave sintomo di mancanza di programmazione dei fondi europei”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti sui corsi di formazione continua bloccati.

"Ci segnalano che moltissime aziende interessate e pronte ad avviare i percorsi interni di formazione stanno ancora aspettando, da oltre 6 mesi, perché la possibilità di candidare i progetti è venuta meno senza preavviso, dalla sera alla mattina, così come molti sono i disoccupati che hanno bisogno di essere qualificati ma non esistono misure formative attive per coloro che hanno oltre trenta anni, limite di età presente nei progetti Match Point o Garanzia Giovani. Anche il più recente bando per la formazione continua è solo per le aziende in crisi, e utilizza anche i soldi avanzati dall' ultima finestra dell'aggiornamento continuo non più editato. L’assessora Cavo parla sempre della necessità di rispondere ai bisogni del mondo del lavoro, ma i fatti la smentiscono”, conclude Rossetti.