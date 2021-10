Pnrr, Rixi (Lega): "La macchina pubblica migliori sulle questioni pratiche"

“Serve una comunione d’intenti tra chi produce ricchezza nel Paese e chi è chiamato a gestire la cosa pubblica. Il Pnrr è un’opportunità da sfruttare, ma servono strumenti in grado di permettere l’apertura rapida dei cantieri. Senza l’utilizzo del Modello Genova abbiamo commissari costretti a comportarsi come ‘doppio lavoristi’. La revisione delle regole è un passaggio fondamentale per tempi e modi. Serve una semplificazione ad ampio spettro insieme a una preparazione alla ripartenza affinché la nazione sia protagonista in Europa, anziché un freno. La macchina pubblica si sta muovendo bene su massimi sistemi, meno sulle questioni pratiche”.