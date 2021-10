Politica |

Savona 2021, l'appello al voto di Simone Gattini: "Serve un atto di fiducia reciproca: pronto a mettermi al servizio dei cittadini"

"A disposizione con onestà intellettuale e la mia professionalità per l perfezionamento collettivo della mia città"

Domenica 3 e Lunedì 4 Ottobre, Savona potrebbe scegliere al primo turno il suo prossimo Sindaco, diversamente ci saranno ancora 15 giorni di campagna elettorale per arrivare al ballottaggio tra i migliori due. La scelta dei futuri consiglieri comunali, in entrambi i casi, avverrà con le preferenze espresse al primo turno e il riparto secondo le percentuali ottenute dalle singole liste. Il candidato di Fratelli d’Italia, Gattini Simone, alla sua prima esperienza elettorale si è attivato per comunicare ai concittadini le sue idee e le proposte elettorali del suo partito, nella consapevolezza del rapporto fiduciario diretto con gli elettori: “Per la prima volta mi sono elettoralmente messo a disposizione dei savonesi, l’ho fatto con l’onestà intellettuale che mi caratterizza, non a caso mi rivolgo ai miei concittadini chiedendo una preferenza sulla fiducia, non sul lavoro amministrativo svolto perché per me è la prima volta. Tuttavia metto a disposizione la mia esperienza professionale nel campo immobiliare, quale amministratore di condomini e tutta la buona volontà di lavorare per il perfezionamento collettivo della mia città che, vorrei vedere maggiormente moderna e con forte identità di capoluogo di Provincia”. “Oggi esprimere una preferenza, ovvero scrivere un cognome sulla scheda elettorale, è un gesto di reciproca responsabilità, credo fortemente a questo rapporto fiduciario che onorerò molto volentieri”.

I.P.E.

