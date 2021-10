Tartufo ligure, Mai (Lega): “Presentata nuova proposta di legge, importante istituire centro regionale per la tartuficoltura a Millesimo”

“Istituzione del Centro regionale per la tartuficoltura a Millesimo, all’interno del Parco regionale di Bric Tana, tracciabilità del tartufo (carta d'identità), albo dei ‘Custodi del Bosco’, stretta collaborazione con le attività di ristorazione valorizzando il tartufo come prodotto legato al turismo esperienziale ed eno-gastronomico, valorizzazione del ruolo dell’associazionismo e l’importanza dei momenti consultivi a partire dalle occasioni di confronto con i Comuni nella programmazione di settore. Sono i punti più importanti della nuova proposta di legge, presentata oggi in Regione Liguria dalla Lega, sulle norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni nella nostra regione”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).

“Questa legge dedica molta attenzione alla salvaguardia del patrimonio tartufigeno, ma anche alla conservazione dei luoghi e degli ambienti. La Liguria al momento ha una produzione di elevata qualità, anche se di modeste quantità, ma ha sicuramente margini di crescita. La qualità del terreno, le condizioni ambientali e climatiche fanno sì che il prodotto sia uno fra i più pregiati d’Italia e rende la Valle Bormida la ‘culla del tartufo’ per l’intera Liguria. Pertanto, è necessario promuovere questa eccellenza creando una rete coordinata fra tutte le realtà locali liguri”.

“La norma prevede anche un forte ruolo dei comuni nel campo della valorizzazione del tartufo. Infine, ricordo che Millesimo fa già parte delle ‘Città del tartufo’ e dedica ogni anno un evento nazionale dedicato al mercato e alla degustazione dei tartufi bianco e nero. Per il 2021 la Festa nazionale del tartufo di Millesimo si è iniziata oggi e finirà domenica prossima”, conclude Mai.