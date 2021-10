Lotta contro il tumore al seno, uno scatto tutto rosa per dare il via ad “Alassio in Rosa per Alessia”

Con la foto delle donne di Alassio davanti alla fontana di Piazza della Libertà prende il via "Alassio in Rosa per Alessia", il mese dedicato all'Airc e alla ricerca per la lotta contro il cancro al seno.

"Alassio in Rosa per Alessia" è il calendario di eventi che la Città di Alassio ha predisposto per amplificare l'azione di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno alla ricerca contro il tumore al seno.

Oggi 1° ottobre quindi lo scatto fotografico tutto al femminile fatto alle 12 in Piazza della Libertà davanti alla fontana zampillante di acqua rosa.

La foto è stata scattata dalla balconata della sede municipale e rappresenta il saluto delle donne di Alassio a tutte le donne che stanno lottando con il cancro al seno e a tutti i ricercatori impegnati nella lotta per sconfiggerlo.