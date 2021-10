Savona, aggredita verbalmente perché passeggia con il cane in spiaggia: "Fuori da ogni senso civico, non è normale"

Passeggia in tranquillità in riva al mare sul litorale di Zinola a Savona con il proprio amico a quattro zampe e viene aggredita verbalmente da una persona contraria alla presenza dei cani sulla spiaggia.

Vittima una donna savonese che giovedì scorso nei pressi delle baracche di via Nizza ha subito ripetuti insulti solo per una camminata con il suo cane.

"Ero seduta con il cane a fianco per mettere le scarpe e all'improvviso mi ha aggredito un tizio anziano che mi aveva seguito per tutta la passeggiata dicendomi di tutto perché passeggiavo con il cane. Ha iniziato ad avvicinarsi a me e allora mi sono spaventata perché aveva toni sempre più accesi" ha spiegato la donna.

Successivamente dalle baracche sono usciti altri uomini e la signora ha pensato che avrebbero mandato via l'insultatore, invece no.

"Hanno iniziato ad inveire anche loro contro di me e uno dopo essersi allontanato è poi tornato con un cacciavite, ha iniziato a dirmi di tutto e mi ha minacciato di spaccarmi la testa se fossi tornata in quel posto" ha continuato la donna.

La donna non ha sporto denuncia ai carabinieri per paura ma ha raccontato l'accaduto alle forze dell'ordine.

"Non avevo pensato che era ancora il 30 settembre (fino a quella data secondo un'ordinanza non si può passeggiare con il proprio animale, dal primo ottobre invece fino a fine aprile è consentito) ma per quello non sono giustificati ad aggredire una persona, nel caso saranno le forze dell'ordine a dirmi qualcosa".

"Non mi sembra normale che una donna non possa passeggiare con il proprio cane, ancora di più in pieno giorno, è fuori da ogni senso civico, ci vuole sensibilità sul quiete vivere" ha concluso la savonese.