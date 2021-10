Esondato il fiume Bormida a Cairo Montenotte. I video risalgono alla mattinata odierna. La situazione è in continua evoluzione.

Il corso d'acqua è fuoriuscito in due punti: in zona Passeggeri e all'altezza della passerella rossa in viale Vittorio Veneto.

Criticità anche ad Altare, bivio per Mallare, sempre per l'esondazione del fiume.