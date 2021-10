Maltempo nel savonese: la decisione dei sindaci sulle scuole

Con la proroga dell'allerta meteo fino alla giornata di domani, ecco la decisione dei sindaci per quanto riguarda le scuole.

Tendenzialmente le lezioni saranno regolari poiché le zone di ponente passeranno in verde, salvo eccezioni, come ad Altare, dove le scuole resteranno chiuse in attesa di verificare i danni al canale sotto la strada di accesso.

A Dego invece, saranno regolarmente aperte, cosi come a Calizzano, Carcare e Millesimo. Il comune di Albenga - spiega in una nota - ricorda che, salvo ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni meteo, l'allerta arancione cesserà alla mezzanotte di oggi e passeremo in verde. Le scuole pertanto, nella giornata di domani saranno regolarmente aperte.

Lezioni regolari anche a Cisano sul Neva, Zuccarello, Laigueglia, Ceriale e Andora.

A Savona, Vado Ligure, Varazze e Mallare le scuole invece resteranno chiuse. A Loano lezioni sospese nelle scuole dove si è votato.