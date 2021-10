Maltempo in Val Bormida, a Mallare e Pallare si contano i danni (FOTO)

Ingenti danni causati dalla furia delle acque nella giornata di ieri in Val Bormida. Diverse passerelle e guadi sui due torrenti sono state asportate e distrutte, la strada che portava alla Ferriera di Codevilla è stata inghiottita dal fiume che, infilandosi dietro le scogliere, ha eroso grosse porzioni di terreno.

La furia dell'acqua ha inoltre minacciato la sede viaria in località Pratogrande, asportato la passerella ai Bertoni, danneggiato la condotta del gas e della rete fognaria dall'altro pontino presso la capella di Codevilla, la passerella di accesso alla zona dei festeggiamenti e quella all'inizio di via Cattaneo da S Rocco, altre alla Braia e Vernaro.

Paura e danni per le case in vicinanza dei torrenti e in prossimità del ponte della chiesa con masse enormi di detriti da rimuovere. Nella vallata di Pallare frana sul Bresca, con la Sp 38 che ora è chiusa, ma anche alla linea elettrica presso "Le Poiane" dove il fiume Bormida ha asportato una grossa fetta di terreno inghiottendo un traliccio del'alta tensione.