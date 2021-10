Sassello, frana la strada in località Montesavino. Il sindaco: "Ci vorranno circa 300mila euro per metterla in sicurezza"

300mila euro. Questa la cifra che servirà per mettere in sicurezza la strada, l'acquedotto e il depuratore, dell'arteria comunale di località Montesavino a Savona.

A causa delle violenti piogge di lunedì scorso si è verificato un cedimento stradale in quel tratto isolando tre famiglie.

"C'era stata segnalata questa frana a valle e non è presente una viabilità alternativa, questo ci ha preoccupato particolarmente perché il rischio di spostare tre famiglie poteva esserci - ha detto il sindaco Daniele Buschiazzo - nel pomeriggio di ieri però i tecnici hanno effettuato tutte le valutazioni e optato per allargare la strada a monte e siamo riusciti a tenerla aperta".

"Era una situazione più che delicata e ora permane anche il problema pesante in località Dano dove chi deve andare al Giovo deve percorrere 15 km ad andare e 15 a tornare per andare al Giovo, per fortuna però non è presente un isolamento totale" ha proseguito il primo cittadino.

Sulla SS334 non ci sono criticità sul territorio di Sassello ma in Piemonte all'altezza di Cartosio dove una frana sta continuando a bloccare la strada e il cedimento sta creando ripercussioni anche per il comune della Valle dell'Erro.

"Siamo molto preoccupati perché i collegamenti sono fondamentali anche per noi, sia per i nostri studenti che si recano a scuola ad Acqui che per la fabbrica degli amaretti, oltre che per il molto turismo di passaggio, tutto ciò crea un influsso negativo" ha proseguito Buschiazzo che ha specificato che si può attraversare Malvicino e Ponzone per raggiungere Acqui Terme. Molvicino e Ponzone