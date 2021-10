Meteo, nubi in aumento dal mattino con possibili piogge isolate

Un fronte freddo si addossa all'arco Alpino e un flusso meridionale si instaura nei bassi livelli. Nubi in aumento dal mattino con possibili isolate piogge sul centro ponente. E' la previsione meteo di Arpal per la Liguria nella giornata di oggi. Instabilità in accentuazione in serata con possibili isolati temporali.



Le temperature, che ieri dopo sei mesi hanno registrato valori sotto lo zero, oggi sono in aumento per quanto riguarda le minime, le massime in calo. I veli sono deboli o moderati, il mare poco mosso, temporaneamente mosso nel pomeriggio. L'umidità si mantiene su valori normali.



Nella giornata di domani, un impulso freddo in quota transiterà sul versante adriatico della penisola e sulla Liguria si intensificherà un flusso di correnti asciutte settentrionali. Il cielo sarà sereno, salvo temporanei passaggi di nubi alte nel pomeriggio e in serata. Le temperature minime saranno in calo, le massime in aumento, venti moderati e a tratti forti, mare poco mosso sotto costa, mosso a largo e nei capi esposti di ponente.