A Loano la "Gran Fondo BioEnergy Food" dei LöaBikers

Si correrà domenica 17 ottobre l'edizione 2021 della “Gran Fondo BioEnergy Food”, la gara ciclistica organizzata dal Gruppo Sportivo LöaBikers. La manifestazione gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La competizione sarà aperta a tutti i cicloamatori e ai cicloturisti di entrambi i sessi, italiani e stranieri, compresi tra i 16 e 70 anni, purché tesserati alla Acsi o ad enti della Consulta Nazionale, e ai non tesserati purché in possesso di certificato medico attestante la sana e robusta costituzione.

La corsa prenderà il via alle 10.30 con partenza e arrivo (intorno alle 13.20 circa) in via delle Caselle. Lungo l'itinerario di gara gli atleti toccheranno i comuni di Borghetto Santo Spirito e Ceriale, per poi dirigersi verso Campochiesa d'Albenga, Cisano sul Neva, Martinetto, Zuccarello, Castelbianco, Nasino, Alto, Caprauna, Cantarana, Ormea, Garessio, Le Volte, Erli, Castelvecchio di Rocca Barbena, Vecersio, Balestrino, Toirano e Boissano tagliando il traguardo in via delle Caselle a Loano. La gara è valida come prova del Campionato Nazionale Acsi