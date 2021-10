Adozioni del cuore: appello per Tommy, Sumo, Mimì e Nerina

Adozioni del cuore: riceviamo e pubblichiamo questi appelli recapitati nella mattinata odierna alla nostra redazione.

Nel dettaglio: 1) Tommy, cane maschio, taglia medio/piccola, età quasi cinque anni, castrato chimicamente (sarà poi castrato chirurgicamente), carattere vivace e pieno di energia, molto buono con le persone, da valutare con altri animali. Attualmente si trova in pensione al Centro Cinofilo Four Dogs dove viene seguito da Massimo Giribone. Ha davvero bisogno di uno stallo o adozione con urgenza perchè non può rimanere in pensione sia per i costi (che vengono coperti grazie alle donazioni dei privati) sia perchè è ormai ora di inserirlo in un ambiente familiare: per quanto tenuti bene, i cani in canili o pensioni non vivono comunque come potrebbero vivere con una famiglia tutta loro. Per lui cerchiamo una persona/famiglia che possa dedicargli tempo e attenzioni e che possa offrirgli uno sfogo esterno in sicurezza oltre che tante belle passeggiate! Fatevi avanti, lui non merita di rimanere solo. Per info 340 8662071;

2) Sumo, bellissimo gattone maschio, età stimata 4 anni, castrato, coda mozza e tanta dolcezza! E' risultato FIV positivo ma, essendo una malattia a contagio limitato (solo per contatto diretto tra fluidi ossia con rapporto sessuale o morsi durante le lotte tra maschi non sterilizzati) e solo tra felini, può tranquillamente convivere con altri gatti sterilizzati, sempre che gli stiano simpatici visto che non tollera tutti indistintamente! Vive bene in casa ma sicuramente sarebbe felice di avere la possibilità di prendere un po' di aria e sole su un terrazzo. Può andare d'accordo anche con cani, purché tranquilli. Attualmente si trova a Cairo Montenotte presso il rifugio della Lida Valbormida e aspetta da tanto tempo l'occasione giusta per lui! (purtroppo essendoci tanti gatti e non andando d'accordo con lui non può godere della libertà che avrebbe in una casa tutta per lui). Dategli una possibilità, è troppo che l'attende! Per info 334 3230527;

3) Mimì, fiera micia un po' cicciotta, età stimata 5/6 anni, sterilizzata, ha bisogno di tempo per prendere confidenza, abituarsi e non deve essere forzata...ma rotto il ghiaccio è una bella gatta affettuosa che fa molte fusa! Purtroppo era stata sterilizzata male e così era nuovamente rimasta incinta, ha portato a termine la gravidanza e dato alla luce splendidi micini che hanno presto trovato casa..dopo la sterilizzazione "definitiva" lei è rimasta sola: ha vissuto un periodo in affido ma è stata poi ripresa in stallo poiché non era la persona giusta per lei. Attualmente è in stallo casalingo a Dego. Per info 349 5331037;

4) Nerina, dolce, splendida Nerina, una micia di colonia di circa 4/5 anni di età che, purtroppo, ad un certo punto ha manifestato i sintomi della FIP: nessuna speranza apparente di poterla curare e un quadro clinico terribile. Abbiamo sentito parlare di una terapia sperimentale, straniera, molto costosa, grazie alla quale diversi gatti sono guariti: decidiamo che vale la pena provare a salvarla! Già dopo i primi giorni di terapia i miglioramenti erano visibili. La cura finisce il 14 ottobre, dopo 84 giorni di terapie e dimostrazioni di affetto e generosità da parte di chi ha donato per lei. E' stata una santa, ha avuto la pazienza di un angelo e possiamo dire forte che è giunto il momento per lei di trovare una casa e tutto l'amore che merita e al quale risponde con tante fusa e uno sguardo pieno di riconoscenza! Un gatto Covid (felino) positivo può rimanere tale per tutta la vita e non subire mai la mutazione del virus in FIP. Il Coronavirus è più diffuso di quanto si pensi e, spesso, i gatti di casa non sono testati e potrebbero essere positivi senza sviluppare la FIP. Questo per dirvi: l'adozione perfetta è come figlia unica ma se avete un cuore grande e, magari, un micio testato positivo potreste essere la famiglia che aspetta! Non è ancora stata testata con i cani ma in generale non si agita quando li vede! FIV e FELV negativa. E' in stallo casalingo a Dego e, finita la cura e un breve periodo di osservazione, sarà ora anche per lei di guardare avanti e trovare casa. Per info 340 8662071.