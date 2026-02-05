Scomparsa di Piero Enrico: la famiglia ringrazia il reparto Oncologico del Santa Corona, amici e la San Filippo Neri

Riceviamo e pubblichiamo:

"La famiglia di Pietro Enrico desidera esprimere la propria sincera e profonda gratitudine a tutti coloro che, con la presenza, un pensiero, un gesto di affetto o una parola di conforto, hanno voluto unirsi al loro dolore in questo momento così difficile".

"Un grazie particolare a tutti gli operatori del reparto Oncologico dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, che hanno accompagnato il nostro Piero nel suo percorso, con cura, rispetto e umanità. La loro dedizione è stata un sostegno prezioso e indimenticabile".

"La vicinanza dimostrata da amici, parenti, l'associazione sportiva San Filippo Neri e conoscenti rimarrà per sempre nel cuore della famiglia, come segno di affetto e solidarietà autentica"