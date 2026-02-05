 / Al Direttore

Al Direttore | 05 febbraio 2026, 11:27

Scomparsa di Piero Enrico: la famiglia ringrazia il reparto Oncologico del Santa Corona, amici e la San Filippo Neri

Lettera

Scomparsa di Piero Enrico: la famiglia ringrazia il reparto Oncologico del Santa Corona, amici e la San Filippo Neri

Riceviamo e pubblichiamo: 

"La famiglia di Pietro Enrico desidera esprimere la propria sincera e profonda gratitudine a tutti coloro che, con la presenza, un pensiero, un gesto di affetto o una parola di conforto, hanno voluto unirsi al loro dolore in questo momento così difficile". 

"Un grazie particolare a tutti gli operatori del reparto Oncologico dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, che hanno accompagnato il nostro Piero nel suo percorso, con cura, rispetto e umanità. La loro dedizione è stata un sostegno prezioso e indimenticabile". 

"La vicinanza dimostrata da amici, parenti, l'associazione sportiva San Filippo Neri e conoscenti rimarrà per sempre nel cuore della famiglia, come segno di affetto e solidarietà autentica"

Lettera

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium