Green pass, Rixi (Lega): "Più rispetto per autotrasporto e logistica, rischio dumping sociale"

"La Lega si occupa di aiutare i lavoratori. La logistica e l’autotrasporto poi sono stati fondamentali durante il periodo più duro del lockdown e meritano maggiore rispetto. Tutelare la salute sì, ma rispettando il diritto al lavoro". Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture.

"Da mesi la Lega avverte contro la norma assurda - oggi se ne accorgono un po’ tutti - che, oltre a indebolire le misure per la difesa della salute dei cittadini italiani, favorisce gli stranieri che già operano in condizione di dumping sociale nei confronti delle imprese di autotrasporto italiane, come denunciano le associazioni di categoria".

"I numeri dei contagi sono in calo, lasciamo lavorare gli italiani o si rischia di alimentare incertezze, preoccupazione e difficoltà in tutta la nazione" conclude Rixi.