Spotorno, casello in entrata verso Savona chiuso due mesi, Fiorini: "Situazione preoccupante"

"Si tratta di una decisione e specialmente di una condotta che ritengo irrispettosa non solo verso il Comune di Spotorno - ha detto il sindaco Fiorini - ma soprattutto verso gli utenti dell'autostrada, e senza alcuna valutazione delle conseguenze o coordinamento con i prossimi cantieri su Capo Noli".

Di ciò ha parlato stamani il primo cittadino col Prefetto, il dottor Antonio Cananà, il quale ha preso atto delle lamentele con l'impegno a muoversi attraverso i propri canali per chiarire la questione.

"Ci era stato garantito, attraverso Anci, come situazioni del genere sarebbero state stabilite e coordinate attraverso un tavolo insieme agli altri enti in ballo - conclude Fiorini - così invece pare non sia stato: per questo ho contattato anche il delegato alla commissione trasporto, Simone Franceschini, per avere qualche chiarimento in più in merito".