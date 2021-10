Albisola, camion aggancia ciclista: uomo in codice giallo al San Paolo

Incidente stradale questa mattina ad Albisola Superiore. L'allarme è stato lanciato in corso Mazzini e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

La dinamica è ancora in via di ricostruzione, ma pare che un uomo in bicicletta sia stato letteralmente agganciato da un camion. Sul posto la Croce Verde di Albisola, l'automedica Sierra 1 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

L'uomo, secondo quanto riferito dovrebbe avere 96 anni, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.