Doppio lutto a Cosseria: la comunità piange Vittorina Prandi e Giuseppe Salvetto

Due lutti nella comunità di Cosseria: sono mancati agli affetti dei loro cari Vittoria Prandi, conosciuta come Vittorina, e Giuseppe Salvetto, ex tecnico TV e molto popolare tra i radioamatori con la sigla "I1 SWK".

"Vittorina mancata all'età di 71 anni, persona mite e sempre gioiosa, era una delle figure storiche della pro loco (ha offerto il suo servizio da volontaria per molti anni). Giuseppe invece, deceduto all'età di 85 anni, era un uomo mite e disponibile, dedito al volontariato e membro dal 1972 dell'associazione dei radioamatori" commenta il primo cittadino Roberto Molinaro.

"Il santo rosario verrà celebrato, sia per Vittorina, sia per Giuseppe, questa sera alle ore 20 nella chiesa parrocchiale di Cosseria. I funerali di Vittorina si terranno mercoledì alle ore 10. L'ultimo saluto a Giuseppe è previsto per giovedì alle ore 10 sempre nella chiesa parrocchiale. A nome mio, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di Cosseria, esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici di Vittorina e Giuseppe" conclude il primo cittadino.