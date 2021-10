Savona, marcia dei ragazzi di Fridays For Future: incontro con il sindaco Russo (FOTO)

Questa mattina si è svolta la marcia organizzati dai giovani di Fridays for Future con partenza da piazza Mameli e che si è conclusa in piazza Sisto IV.

"Le motivazioni dello sciopero sono l'emergenza climatica e le poche misure che finora il governo ha preso in merito - avevano spiegato i ragazzi di Fridays for Future Savona - In particolare Fridays for Future Savona manifesterà per evitare che sul monte Beigua nasca una miniera e per continuare a spingere la centrale Tirreno Power di Vado Ligure verso la transizione ecologica".

Nella centrale piazza savonese il neo sindaco Marco Russo ha incontrato i ragazzi presenti.