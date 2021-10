Attimi di paura questa mattina per la presenza di alcune persone a piedi, pare migranti, lungo l'autostrada A10 Genova-Savona.

Secondo quanto riferito, l'episodio in questione si sarebbe verificato nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano.

L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti. Il traffico non ha subito particolari disagi, ma tale fenomeno, non nuovo come quello dei "passeurs", rappresenta una criticità da non sottovalutare.