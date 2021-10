Noli, revocata la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

Fronte compatto da parte della maggioranza consiliare di Noli che nella seduta di ieri (26 ottobre, ndr) ha approvato la mozione presentata per revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, che così non è più da considerarsi un onorato cittadino nolese. Un assente, un astenuto e un solo contrario è invece stato il parere della minoranza.

Si è così compiuto quanto già preannunciato nelle scorse settimane dal sindaco Lucio Fossati il quale, dopo il polverone sollevatosi nella vicina Finale, aveva, a seguito di una ricerca sulle onorificenze assegnate in passato, preso la decisione, sottolineando come non si trattava di un atto di cancellazione della memoria o un biasimo verso l'allora amministrazione e popolazione, ma un tributo "a tutti coloro che hanno combattuto, anche a prezzo della vita, contro Mussolini e contro tutto quanto ha rappresentato e significato".