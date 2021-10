Legge Fornero, Rixi: "Posizioni della Cgil e dei sindacati vicine alla Lega e distanti anni luce dal Pd"

“La posizione della Cgil e dei sindacati sulla legge Fornero è vicina alla Lega e distante anni luce dal Pd. Condividiamo la richiesta di rispetto per le nuove generazioni che hanno il diritto di lavorare sostituendo chi ha pagato decenni di contributi e vuole ritirarsi in pensione a un’età dignitosa. Preservare Quota 100 o un sistema simile, al di là dei nomi che contano zero, significa difendere la dignità di chi lavora e aprire le porte all’occupazione. Come rivendica la Lega da sempre, anche la Cgil sostiene che le donne sono quelle più bloccate dalla legge Fornero. Mettiamo un freno a questa disuguaglianza, archiviamo per sempre la Fornero. La Lega parla ai lavoratori e conosce le necessità del Paese”.