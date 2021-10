Fidapa Savona, passaggio di consegne al vertice: Milly Torcello è la nuova presidente

Milly Torcello è stata eletta all’ unanimità nuova Presidente della sezione savonese di Fidapa Bpw Italy che guiderà per il biennio 2021/2023.

“Ricevo con orgoglio il timone di questa sezione che, grazie alla Past Presidente e amica Maria Berlanzoli, ha saputo superare un mandato segnato dalla pandemia con lo spirito di aggregazione che caratterizza la nostra Associazione” commenta Milly Torcello che continua “Imposterò la mia presidenza sul lavoro di squadra basato sulla valorizzare di tutte le competenze, sulla progettualità e fatto di azioni concrete, di condivisione di idee e di progetti da sviluppare sul territorio coinvolgendo le Istituzioni, le Scuole e il sistema associativo savonese.”

Insieme alla nuova Presidente sono state elette Michela Moretti Girardengo, Vice Presidente, Simona Lanza, segretaria, Alessandra Cirio, tesoriera ed Emanuela Bussino, referente young.

Il consiglio di Sezione sarà composto da: Barbara Bagnasco, Isabella Cerisola, Alice Minuto, Graziella Mura, Enrica Noceto, Vilma Pongibove, Fulvia Scotti e Mariella Tissone.

Il ruolo dei revisori dei conti è stato affidato, infine, a Nadia Arena, Claudia Ferrari e Maria Evelina Mirenghi.

FIDAPA BPW Italy è un’associazione composta, in Italia da circa 10.000 Socie ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). È articolata in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti.

La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.