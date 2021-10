Giorno della verità per la Riviera Trasporti: corteo di protesta a clacson spiegati dei bus a Imperia

La scritta ‘Fuori servizio’, i clacson a tutto volume e la ‘parata’ per le strade della città, per arrivare fino in Prefettura e far sentire la loro voce ai partecipanti dell’incontro che sta per iniziare a Imperia tra sindacati e azienda.

Sono i dipendenti della Riviera Trasporti che, dopo le assemblee convocate improvvisamente questa mattina nei depositi e l’astensione dal lavoro che ha fermato praticamente tutti i mezzi dell’azienda di trasporto pubblico locale della nostra provincia, ora hanno inscenato la loro protesta nelle strade di Imperia.

Una manifestazione quasi spontanea, che ha visto i pullman creare anche qualche rallentamento in una città che ha visto i residenti doversi spostare con mezzi propri, dopo aver appurato che i pullman erano fermi nei depositi. Il giorno della verità per Rt è arrivato.

La protesta lungo la Statale 28

Da pochi minuti è iniziato l’incontro tra sindacati e azienda alla presenza del Prefetto. Tutti si augurano che si possa arrivare a una soluzione, altrimenti il futuro del trasporto pubblico imperiese si farebbe decisamente cupo.