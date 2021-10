Quiliano, una piastrella dedicata al milite ignoto: sabato 30 ottobre la cerimonia

"Nei mesi scorsi, raccogliendo le proposte avanzate dal Gruppo Medaglie d’Oro al valor Militare, dall’Associazione Nazionale Alpini – gruppo Vado-Quiliano, dall’Anci Liguria e infine dal Consiglio Regionale – Assemblea legislativa della Liguria, la Città di Quiliano aveva conferito al “Milite Ignoto” la Cittadinanza Onoraria. Il ricordo del “milite ignoto”, e nel contempo dei giovani caduti durante la Grande Guerra del 1915/1918, è stato rafforzato attraverso l’istituzione di un concorso per la realizzazione di una piastrella ad esso dedicata". Cosi commenta in una nota il sindaco Nicola Isetta.

"Sabato 30 ottobre alle ore 10.30 presso il Cimitero di Quiliano verrà inaugurata la piastrella dedicata al Milite Ignoto. L’opera installata è quella risultata vincitrice del Bando di concorso indetto a maggio 2021, sottoposta al giudizio di una Commissione di esperti. La piastrella sarà posizionata vicino alla lapide intitolata ai “Caduti della Prima Guerra Mondiale”. Oltre alle diverse Autorità sarà presente l’artista che ha realizzato l’opera" prosegue il primo cittadino.

"Il Milite Ignoto è un militare morto in una guerra il cui corpo non è stato identificato e che si pensa non potrà mai essere identificato. La sua tomba è una sepoltura simbolica che rappresenta tutti coloro che sono morti in un conflitto e che non sono mai stati identificati. L'ingresso è libero, nel rispetto della vigente normativa Covid" conclude Isetta.