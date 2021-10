Varazze, 2 nuove ambulanze per la Croce Rossa grazie alla donazione dei gemelli Parodi

L’appuntamento è per domani sabato 30 ottobre 2021 alle ore 14.30 a Varazze presso la piazza centrale del porto turistico Marina di Varazze con oltre 25 delegazioni di Pubbliche assistenze presenti per l’inaugurazione dei nuovi mezzi acquistati grazie alla donazione dei gemelli Parodi, oltre alla premiazione e il ringraziamento dei tanti militi e volontari che hanno prestato la loro attività emerita in particolare nei periodi più difficili dell’emergenza COVID.

Sono attese più di 350 persone con una folta rappresentanza di Istituzioni ed Enti locali.

La cerimonia si terrà interamente all’aperto nel pieno rispetto della normativa anti-covid.