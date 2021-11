Coronavirus, in Liguria numeri stazionari: 65 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Numeri in contrazione, come ogni lunedì, quest’oggi per il Covid in Liguria. Con il classico calo dei tamponi nelle ultime 24 ore tra ieri e oggi, scendono i positivi mentre il tasso di positività rimane stazionario rispetto agli ultimi giorni.

Sono infatti 65 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.664 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.922 antigenici rapidi), uno ogni 25,6 pari al 3,9%.

Nell'imperiese si è registrato un solo nuovo caso rispetto ai 5 del savonese, i 45 di Genova e i 14 di Spezia. Nessun decesso viene segnalato quest'oggi nella nostra regione. Ricoverati in aumento su base regionale, con la pressione ospedaliera su livelli accettabili.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.715.998 (+1.664)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 924.023 (+2.922)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 114.981 (+65)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.406 (+26)

Casi per provincia di residenza

Imperia 303 (-)

Savona 275 (+1)

Genova 1.245 (+23)

La Spezia 414 (+4)

Residenti fuori regione o estero 54 (-)

Altro o in fase di verifica 115 (-6)

Totale 2.406 (+26)

Ospedalizzati: 85 (+8); 10 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 12 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 19 (+2); 2 (-) in terapia intensiva

San Martino - 13 (-1); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 21 (+4); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 1 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 4 (+3); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 12 (-); 2 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.157 (+53)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 108.149 (+39)

Deceduti: 4.426 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 475 (+23)

Asl 2 - 282 (-)

Asl 3 - 259 (+18)

Asl 4 - 311 (-23)

Asl 5 - 431 (-15)

Totale - 1.758 (+3)