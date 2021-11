Festa di Halloween "non in regola": locale del comprensorio alassino chiuso per 5 giorni

Da tempo circolava la voce che ci sarebbero stati dei festeggiamenti per la festa di Halloween, con serata da ballo e intrattenimento, in un locale non specificato nel comprensorio Alassino. L’attività informativa messa in atto dai carabinieri della Stazione di Andora, che si è trasformata nel giro di poco tempo in una informazione fondata, corroborata da riscontri conoscitivi, ha consentito ai militari di individuare l’obiettivo.

Depistando eventuali curiosità e sviando eventuali sospetti dell’ultimo minuto, la sera del 31 ottobre, in piena festa, dopo essere entrati senza destare la minima attenzione e osservando con cura certosina ogni movimento “danzante”, i carabinieri hanno completato l'operazione, individuando il responsabile della struttura e contestandogli nell'immediatezza le contravvenzioni di natura penale e amministrativa che sono emerse nel corso degli accertamenti. Sempre i militari inoltre, hanno rilevato la presenza di un'impiegata priva del Green Pass. Nel medesimo contesto, il personale della SIAE è intervenuto sul posto operando per i profili di competenza. Il locale è stato chiuso per 5 giorni.

Il presidio del territorio da parte di tutte le stazioni dipendenti della Compagnia di Alassio, con pattuglie automontate, personale in borghese, controlli nei pressi delle fermate degli autobus, monitoraggio dei locali notturni, ispezioni nei casolari abbandonati, case diroccate, e piazzali delle stazioni, sarà garantito quotidianamente con un adeguato dispositivo sul campo. Durante il weekend verrà rinforzato col supporto del personale del 15 NEC e del nucleo cinofili di Villanova d’Albenga.