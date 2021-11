Pulizia e gestione rifiuti, Nuova Grande Loano presenta interpellanza

Continua a ritmo serrato l’impegno di Nuova Grande Loano per tenere viva l’attenzione della maggioranza sui problemi della nostra città.

"Nei giorni scorsi abbiamo depositato la nostra seconda interpellanza - comunica Luana Isella, capogruppo di NGL - Riguarda il confronto con Egea per esigere uno svolgimento puntuale della pulizia di Loano e della raccolta rifiuti. Noi, come tutti i cittadini, vogliamo essere sicuri che, in attesa del passaggio di gestione del servizio, il sindaco Lettieri e l’assessore responsabile stiano facendo tutto il necessario per ottenere il miglioramento del decoro urbano".

"L’inaccettabile mancanza di pulizia a Loano è un problema cresciuto negli anni e mai affrontato veramente - sottolinea Giacomo Piccinini- Anche l’attuale maggioranza lo ha più volte denunciato in campagna elettorale, riconoscendo quindi la propria responsabilità in questo risultato, avendo amministrato la città negli ultimi dieci anni. Noi continuiamo a sollecitare perché gli interventi non vengano rimandati con la scusa del passaggio di gestione tra Egea e Sat, ma si agisca subito per pulendo tutto il territorio loanese anche considerando l’avvicinarsi del periodo natalizio".

“Il sindaco Lettieri ha dichiarato che Egea è stata più volte sanzionata dal comune per inadempienze -prosegue Luana Isella- Vorremmo fosse specificato chiaramente quando e quanto Egea abbia risarcito il Comune e come siano stati utilizzati quei soldi".

“Noi di Nuova Grande Loano vogliamo essere sicuri che la maggioranza, dopo le promesse elettorali, gestisca in modo attento ed efficace il discorso pulizia e rifiuti - conclude Giacomo Piccinini- Siamo come sempre disponibili a collaborare per ottenere risultati concreti per Loano su tutto il territorio loanese, e per questo vigileremo affinché le risposte dell’amministrazione non si limitino solo a qualche intervento a spot ed illusorio successivo alle elezioni".