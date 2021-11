“Ciao megu”: il commovente messaggio di commiato per Matteo Grollero della Croce Bianca di Albenga

“Il dolore che viviamo è incolmabile, ci lascia tutti attoniti e increduli. Porto i sentimenti del mondo del volontariato e del soccorso, ma le parole sono inutili e la commozione grande; di fronte a questa tragedia ci manca il fiato, non possiamo credere che una persona straordinaria come te ci abbia lasciato”.

Dino Ardoino, presidente della Croce Bianca di Albenga, ha affidato a Instagram il messaggio di commiato per Matteo Grollero, il medico del 118 scomparso nei giorni scorsi e di cui si è celebrato il funerale giovedì 4 novembre.

“Ognuno di noi ha conosciuto la tua allegria, la tua empatia, il tuo sorriso aperto e il tuo cuore grande. Sei stata una di quelle persone in grado di lasciare un solco nelle vite degli altri. Ora hai lasciato un grandissimo vuoto”.

“Anche con i pazienti la tua empatia era straordinaria. Non ci sono parole che possano alleviare un tale dolore – continua il commosso messaggio di Ardoino – ma spero che la tua famiglia possa trovare conforto nelle numerose manifestazioni di affetto che sono arrivate e continuano ad arrivare nei tuoi confronti”.

“Alla famiglia porgo l’abbraccio più profondo di tutti coloro che hanno potuto apprezzare Matteo; la nostra è una grande famiglia e speriamo vi arrivi un po’ di quel calore che abbiamo ricevuto da lui”.

“E a te, Matteo, come mille altre volte dico: ‘Ciao megu’, oggi saremmo voluti essere ancora più numerosi, ma come ben sai è impossibile fermare le ambulanze. Solo grazie di cuore per tutto quello che ci hai dato”, conclude il commiato del presidente della Croce Bianca di Albenga.