Nuovo presidente del Consiglio comunale di Savona, riunione di maggioranza per scegliere il nome

Una riunione di maggioranza dove verrà scelto il nome del prossimo presidente del Consiglio comunale di Savona.



Nella serata di oggi i consiglieri del Pd, Patto per Savona, Sinistra per Savona, RiformiAmo insieme al sindaco Marco Russo, faranno ulteriormente un vertice, dopo l'incontro di sabato pomeriggio, cercando di trovare un nome che metta d'accordo tutti.



In pole position pare esserci sempre l'ex assessore della giunta Berruti Francesco Lirosi sia per l'esperienza che per le sue 340 preferenze raccolte. In seconda battuta l'altro ex componente della giunta del passato sindaco di centrosinistra, Paolo Alpicella che aveva raccolto al primo turno 214 voti e Alessandra Gemelli (166 preferenze).



Il Partito Democratico considerato il risultato del voto e la composizione della giunta che li vede rappresentati con soli due assessori, Elisa Di Padova e Lionello Parodi (Nicoletta Negro è in quota dem ma è considerata un "esterno" come Silvio Auxilia, Francesco Rossello e Ilaria Becco) vorrebbe aggiudicarsi il posto ambito e per spegnere le polemiche, soprattutto del M5S, potrebbe scegliere Gemelli, considerata come un volto nuovo per Palazzo Sisto.



Il Patto per Savona invece potrebbe "accontentarsi" della presidenza di una commissione consiliare probabilmente con il recordman di preferenze Marco Lima (che farà anche il capogruppo), così come Sinistra per Savona con Marco Ravera.



Un'altra commissione potrebbe essere assegnata a RiformiAmo e ad uno dei due giovani di Azione Massimiliano Carpano (153 preferenze) e Adele Taramasso (143). Il più votato della lista Marco Pozzo di +Europa (179 preferenze, l'assessore Barbara Pasquali di Italia Viva ne aveva raccolte 178) che aspirava invece alla presidenza del consiglio potrebbe così rimanere a bocca asciutta.



Il primo cittadino aveva annunciato che la scelta del presidente spettava al Consiglio comunale, ma la decisione arriverà probabilmente già entro la sera, così che il parlamentino savonese martedì pomeriggio formalizzi la nomina senza "casi" dell'ultimo secondo.