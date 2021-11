Palme colpite dal punteruolo rosso in piazzetta Arecco a Celle. La minoranza: "Cosa intendono fare per sostituirle e ripristinare la situazione ambientale?"

Sei palme malate, colpite dal punteruolo rosso, in piazzetta Arecco sulla passeggiata di Celle Ligure e la minoranza di Uniti per Celle che interroga il sindaco Caterina Mordeglia e l'amministrazione comunale sullo stato della situazione.

"Alcune domande all’amministrazione comunale: sono stati fatti in modo continuato i trattamenti relativi? Perché, una volta appurato il disastro, non vengono rimosse come da norma le palme infestate per evitare il rischio di estendere la presenza del punteruolo ad altre palme sia pubbliche che private?" dicono dalla minoranza.

"Cosa intende fare l’amministrazione comunale per sostituire le palme e ripristinare una situazione ambientale in una delle zone più belle della nostra cittadina? Aspettiamo risposte, poco convinti che arriveranno da una amministrazione sempre più chiusa in se stessa e sorda ad ogni consiglio e proposta" conclude Uniti per Celle.