Scomparsa di Angelo Santin, il cordoglio dell’Arma dei carabinieri: "Persona di grandi principi e valori"

"Nell’esprimere il profondo cordoglio dell’Arma dei carabinieri verso la famiglia, ricordiamo il Luogotenente Angelo Santin come una persona di grandi principi e valori". Così la Compagnia carabinieri di Cairo Montenotte ricorda Angelo Santin, comandante della stazione di Cengio dal 1994 al 2020, scomparso nelle scorse ore.

"Fu un Comandante di Stazione molto attento alle problematiche del personale e alle esigenze del territorio, del quale aveva una vasta e profonda conoscenza; praticò sin da subito il principio di 'prossimità' dell’Arma dei carabinieri verso la popolazione e soprattutto verso gli anziani - proseguono dalla Compagnia carabinieri cairese - Tra le tante onorificenze riconosciutegli, venne insignito 'Cavaliere della Repubblica' e medaglia d’argento al valore civile. Fermo, professionale, determinato e deciso, divenne sicuro punto di riferimento dei giovani per la cui formazione e educazione dimostrò sin da subito grande propensione".

"Era noto da quasi vent’anni nell’ambiente dello sport, che considerava momento di aggregazione e di integrazione sociale. Ed infatti come allenatore di calcio, riuscì ad unire in un’unica squadra, ragazzi e famiglie di nove nazionalità diverse. Da tutti era considerato come un padre, e tutti, così, lo vogliamo ricordare" concludono dalla Compagnia dell'Arma guidata dal tenente colonnello Riccardo Urciuoli.