Cengio e l'Arma dei carabinieri piangono Angelo Santin

La comunità di Cengio è in lutto per la scomparsa di Angelo Santin. Aveva 57 anni. Una vita passata nell'Arma dei carabinieri. Originario di Padova, ma cresciuto a Torino, era arrivato in Val Bormida nel 1990 come comandante della stazione di Carcare. Nel 1993 era entrato nel nucleo radiomobile prima di diventare il comandante della stazione di Cengio, incarico mantenuto sino alla pensione, dal 1994 al 2020.

Nel settembre 2020 il comune valbormidese aveva omaggiato il luogotenente carica speciale Santin con un piatto di ceramica (insieme ad una riproduzione della Fiat 500 dei carabinieri), riconoscendo l’eccellente lavoro svolto nei 26 anni di servizio a Cengio, con il quale era entrato nel cuore di tutti i cengesi e non solo. Questa la dedica: "C’è chi si limita a fare il proprio dovere e chi ci mette il cuore. Il nostro grazie a un uomo che, con la sua fermezza e il suo sorriso, ha reso più sicura la nostra comunità. Ad Angelo: carabiniere, concittadino e amico. Grazie di tutto".

Una carriera nell'Arma ricca di riconoscimenti con una grande passione per lo sport, in particolare per il calcio, dirigendo numerose squadre giovanili a Bragno e Cairo. Negli ultimi anni aveva legato il suo nome alla società del suo paese, ossia l'U.S.D. Cengio 1929: quest'anno in tandem con Luigi Fedele allenava la formazione degli allievi.

I funerali saranno celebrati martedì alle ore 10 nella chiesa San Giuseppe di Cengio. Il santo rosario invece, lunedì alle ore 20 sempre nella suddetta parrocchia. Lascia la moglie Bianca e le figlie Barbara e Marzia.

La notizia della scomparsa del luogotenente Santin ha suscitato grande emozione e innumerevoli reazioni sui social: "La società A.S.D. Cairese 1919 - scrive sulla propria pagina Facebook - è in lutto per la scomparsa di Angelo Santin. La società tutta si unisce al dolore della moglie Bianca, delle figlie Barbara e Marzia, del giocatore Lorenzo Facello, dei familiari e dei cari di Angelo, che ricorderemo sempre come tecnico appassionato che per tanti anni ha cresciuto giovani gialloblù. Ciao Angelo, non ti dimenticheremo".

Questo il cordoglio dell'A.S.D. Carcarese: "Il campo da calcio è stata per anni la tua seconda casa, li hai insegnato a tanti giovani non solo la tecnica ma anche e soprattutto i valori dello sport. La tua missione sociale non si è ridotta al rettangolo di gioco, hai aiutato tanti altri giovani (e non) anche nel tuo ruolo di carabiniere. Sei stata una persona splendida, di cui tutti hanno un bel ricordo. Non sei riuscito a vincere la tua battaglia più importante, ma sappiamo che hai combattuto con tutta la tua grinta, quella che ti ha sempre contraddistinto. Riposa in pace mister, ci mancherai! Da tutta l’A.S.D. Carcarese sentite condoglianze alla famiglia Santin e alla società Cengio".

La nota dell'A.S.D. Millesimo: "Questa mattina un grande dolore ha scosso tutta la Val Bormida. Una persona davvero speciale ci ha lasciato dopo una lunga battaglia. Una persona che ha dato tanto a tutta la comunità valbormidese e che non verrà mai dimenticata. Una persona con un cuore grande e sempre al servizio del prossimo. Ciao Angelo, salutaci il nostro e il tuo amico Edy. La nostra società è profondamente vicina alla famiglia Santin e a tutto l'U.S.D. Cengio".