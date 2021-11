“Circolo di Lettura Finalese”: riparte l'attività presso la “Consulta del Volontariato”

Finalmente il “Circolo di Lettura Finalese” può riprendere le sua attività al chiuso nella sede tradizionale presso la “Consulta del Volontariato” in Via Pertica (di fronte al Palazzo Comunale di Finale Ligure).

L'appuntamento è fissato per il giorno lunedì 15 novembre 2021 alle ore 21.

Grazie ai primi risultati positivi della campagna vaccinale anti-Covid 19 è ritornato il desiderio di riprendere il dialogo in presenza per un confronto sulle tante letture che hanno reso meno duri i periodi di isolamento necessari per fermare i contagi e impedire il diffondersi del virus.

Duranta l'estate scorsa c'è stata una significativa ripresa di vendita dei libri e le case editrici hanno fatto conoscere nuovi interessati autori.

I collegamenti telefonici e via e-mail hanno cosentito, tra i soci storici, scambi di informazioni e prime impressioni sulle letture più entusiasmanti.

Ne segnaliamo due, tra le tante pervenute e delle altre parleremo lunedì prossimo: Maggie O'Farrell “Nel nome del figlio. Hamnet” (Guanda 2021)

Questo suo ultimo romanzo si è aggiudicato il Women’s Prize for Fiction ed è stato inoltre inserito nella lista dei migliori libri del 2020 dalle testate più importanti, come Guardian, Observer, Times e New York Times.

Bernardine Evaristo “Ragazza, donna, altro” (ed. Sur)

Romanzo vincitore del Man Booker Prize 2019 (insieme a “I Testamenti” di Margaret Atwood). E parla, tra le altre cose, di Brexit, Trump, pandemia, attivismo, ispirazioni letterarie, passione per il teatro. Spazio anche alle differenze tra il femminismo vissuto dall’autrice negli anni Ottanta e quello che si sviluppa oggi sui social [v. interessante intervista su “illibraio.it”].

Dal prossimo lunedì, ovviamente, i tradizionali soci e tutti i nuovi amici dovranno giustamente presentare il “green-pass” all' inizio della sarata.

Un buon libro libera la mente. Leggere fa star meglio, dona positività ed energia.

Si ricorda che l'iscrizione al “Circolo di Lettura” è libera e gratuita.

Tutti i soci godranno di agevolazioni particolari sull' l'acquisto di nuove pubblicazioni presso la “Libreria Cento Fiori”.

Come ha detto Italo Calvino: “leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà”, quindi per l'incontro di novembre si attendono nuovi amici, nuove idee e nuove proposte.