Anche a Savona Sinistra Italiana raccoglierà le firme per la “Next Generation Tax”

A Savona in Corso Italia il giorno venerdì 19 novembre, dalle 16 alle 19, e sabato mattina, dalle 9 alle 12, ci sarà il gazebo per la raccolta delle firme promossa da Sinistra Italiana in favore della legge di iniziativa popolare sulla “Next Generation Tax”.

“In Italia L’1% più abbiente possiede il 25% della ricchezza complessiva nazionale, mentre il 60% più povero si deve accontentare del 15%: un’ingiustizia insopportabile - spiega dalla segreteria provinciale Walter Sparso - Se possiedi miliardi, puoi rinunciare a qualche milione, mentre se vivi con mille euro al mese, hai diritto a tutto il sostegno possibile”.

Si tratta quindi di una proposta di legge per una tassa progressiva a valere sui redditi netti patrimoniali che superano la somma di 500 mila euro. “Un’imposta solo sulle grandi ricchezze per poter ridurre le tasse al ceto medio ed investire allo stesso tempo sulle giovani generazioni” continuano dal partito.

La proposta viene anche bilanciata dall’abolizione dell’attuale IMU e dell’imposta di bollo sui conti correnti - aggiungono dalla segreteria savonese - Le risorse ricavate? Proponiamo di investirle per dare istruzione gratuita, dal nido all’università, a tutti i ragazzi e le ragazze di questo Paese”.