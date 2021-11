Marchio “Ambulanti di Liguria’ e rinnovo delle concessioni per 12 anni, Vaccarezza (Cambiamo!): “Molto soddisfatto per l’adeguamento della normativa”

È stato approvato, durante la seduta di ieri del Consiglio Regionale il Disegno di Legge 87 che, modificando il Testo Unico in materia di commercio, introduce alcune novità di rilievo per il comparto degli ambulanti, fra le quali il rinnovo, da parte dei comuni, delle concessioni delle aree per 12 anni, mentre per tutelare e promuovere il commercio ligure su aree pubbliche viene introdotto il marchio “Ambulanti di Liguria”.

“Sono molto soddisfatto – commenta Angelo Vaccarezza Capogruppo di Cambiamo con Toti Presidente– l'adeguamento alla normativa nazionale, permette di poter programmare il futuro con maggiore serenità e con un arco temporale definito e ampio. Il marchio ‘Ambulanti di Liguria’, sarà una sorta ulteriore garanzia di qualità per gli operatori e, quindi per i consumatori”.

Amedeo Mosca, presidente provinciale della FIVA, la federazione del settore: "Personalmente ringrazio il Presidente Toti e il consigliere Angelo Vaccarezza per il costante interesse e la presa a cuore delle difficoltà che imperversano sui mercati settimanali. Come è accaduto in passato Angelo Vaccarezza non ha mai ignorato le mie richieste di sostegno per noi. Per questo da presidente provinciale Fiva Savona ma anche da semplice commerciante dico: ‘Grazie Angelo’”.